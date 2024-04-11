Потужні вибухи в Київській області — безпілотники атакують північ
11 квітня 2024 04:50
оновлено: 04:58
Сильний вибух у Київській області. Ілюстративне фото: REUTERS
Вибухи в Київській області зараз 11 квітня є наслідком роботи протиповітряної оборони в регіоні. До столиці намагаються дістатися ворожі "шахеди".
Про роботу ППО повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
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Вибухи в Київській області зараз 11 квітня
"Жителі Київщини! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", — зазначили в ОВА.
Також там закликали не знімати роботу українських захисників та перебувати в укриттях.
Тим часом Україну охопила масштабна повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників та пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95 мс.
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