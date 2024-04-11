Потужні вибухи в Київській області — безпілотники атакують північ

Сильний вибух у Київській області. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи в Київській області зараз 11 квітня є наслідком роботи протиповітряної оборони в регіоні. До столиці намагаються дістатися ворожі "шахеди".

Про роботу ППО повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

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Вибухи в Київській області зараз 11 квітня

"Жителі Київщини! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", — зазначили в ОВА.

Також там закликали не знімати роботу українських захисників та перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська обласна військова адміністрація"

Тим часом Україну охопила масштабна повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників та пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95 мс.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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