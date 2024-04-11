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Потужні вибухи в Київській області — безпілотники атакують північ

11 квітня 2024 04:50
оновлено: 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужні вибухи в Київській області — безпілотники атакують північ
Сильний вибух у Київській області. Ілюстративне фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз 11 квітня є наслідком роботи протиповітряної оборони в регіоні. До столиці намагаються дістатися ворожі "шахеди".

Про роботу ППО повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

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Вибухи в Київській області зараз 11 квітня

"Жителі Київщини! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", — зазначили в ОВА.

Також там закликали не знімати роботу українських захисників та перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська обласна військова адміністрація"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська обласна військова адміністрація"

Тим часом Україну охопила масштабна повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників та пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95 мс.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 11 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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