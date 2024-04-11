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Мощные взрывы в Киевской области — беспилотники атакуют север

11 апреля 2024 04:50
обновлено: 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощные взрывы в Киевской области — беспилотники атакуют север
Сильный взрыв в Киевской области. Иллюстративное фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас 11 апреля являются результатом работы противовоздушной обороны в регионе. В столицу пытаются добраться вражеские "шахеды".

О работе ПВО сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

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Взрывы в Киевской области сейчас 11 апреля

"Жители Киевщины! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО" , - отметили в ОВА.

Также там призывали не снимать работу украинских защитников и находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская областная военная администрация"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская областная военная администрация"

Между тем, Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников и пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 11 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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