Мощные взрывы в Киевской области — беспилотники атакуют север
11 апреля 2024 04:50
обновлено: 04:58
Сильный взрыв в Киевской области. Иллюстративное фото: REUTERS
Взрывы в Киевской области сейчас 11 апреля являются результатом работы противовоздушной обороны в регионе. В столицу пытаются добраться вражеские "шахеды".
О работе ПВО сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
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Взрывы в Киевской области сейчас 11 апреля
"Жители Киевщины! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО" , - отметили в ОВА.
Также там призывали не снимать работу украинских защитников и находиться в укрытиях.
Между тем, Украину охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников и пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс.
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