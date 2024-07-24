Взрывы в Киевской области сейчас 24 июля - подробности от ОВА

Мощные взрывы в Киевской области — север под обстрелом "шахедов"
Взрывы в Киевской области сейчас 24 июля являются результатом работы сил противовоздушной обороны. Сейчас в регионе и соседних объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
Взрывы в Киевской области ночью 24 июля
"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО" , - отметили в администрации.
В ОВА призвали не фотографировать и не снимать на видео работу украинских бойцов, а также не пренебрегать правилами безопасности.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги" , - добавили в ведомстве.
Воздушная тревога в Киевской и ряде других областей продолжается в связи с "шахедами".
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