Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Мощные взрывы в Киевской области — север под обстрелом "шахедов" arrow

Мощные взрывы в Киевской области — север под обстрелом "шахедов"

24 июля 2024 04:17
обновлено: 04:42
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киевской области сейчас 24 июля - подробности от ОВА
Взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас 24 июля являются результатом работы сил противовоздушной обороны. Сейчас в регионе и соседних объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Киевской области ночью 24 июля

"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО" , - отметили в администрации.

В ОВА призвали не фотографировать и не снимать на видео работу украинских бойцов, а также не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги" , - добавили в ведомстве.

Взрывы в Киевской области 24 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Киевская областная военная администрация"

Воздушная тревога в Киевской и ряде других областей продолжается в связи с "шахедами".

Атака БпЛА на Украине ночью 24 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Киев взрыв беспилотники Киевская область обстрелы Киевская военная администрация оккупанты ПВО опасность атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом