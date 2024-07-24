Взрывы в Киевской области сейчас 24 июля - подробности от ОВА

Взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Киевской области сейчас 24 июля являются результатом работы сил противовоздушной обороны. Сейчас в регионе и соседних объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Киевской области ночью 24 июля

"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО" , - отметили в администрации.

В ОВА призвали не фотографировать и не снимать на видео работу украинских бойцов, а также не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги" , - добавили в ведомстве.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Киевская областная военная администрация"

Воздушная тревога в Киевской и ряде других областей продолжается в связи с "шахедами".

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...