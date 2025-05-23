Прогноз погоди в Києві на завтра 24 травня від Укргідрометцентру

Потужний дощ та град накриють Київ — погода на завтра
Погода в Києві та області завтра, 24 травня, очікується з сильними опадами та поривами вітру. Крім того, можливі грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві та області 24 травня
Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі, грози вдень, а місцями зливи, град та шквали до 20 метрів на секунду.
Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C;
- у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +23...+25 °C.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через грози, град та шквали.
Нагадаємо, 24 травня у Львові очікується хмарна погода, але з проясненнями. Крім того, можливі опади.
А в Укргідрометцентрі оголосили небезпеку у декількох областях країни через грози, шквали та град завтра.
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