Прогноз погоди в Києві на завтра 24 травня від Укргідрометцентру

Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 24 травня, очікується з сильними опадами та поривами вітру. Крім того, можливі грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Києві та області 24 травня

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі, грози вдень, а місцями зливи, град та шквали до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 24 травня. Фото: Meteoprog

Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +11...+16 °C, вдень +21...+26 °C;

у Києві вночі +14...+16 °C, вдень +23...+25 °C.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через грози, град та шквали.

Небезпечні метеорологічні явища 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 24 травня у Львові очікується хмарна погода, але з проясненнями. Крім того, можливі опади.

А в Укргідрометцентрі оголосили небезпеку у декількох областях країни через грози, шквали та град завтра.