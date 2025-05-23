Прогноз погоды в Киеве на завтра 24 мая от Укргидрометцентра

Мощный дождь и град накроют Киев — погода на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 24 мая, ожидается с сильными осадками и порывами ветра. Кроме того, возможны грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 24 мая
В течение суток будет облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях, грозах днем, а местами ливнях, градах и шквалах до 20 метров в секунду.
Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C;
- в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +23...+25 °C.
Опасные метеорологические явления
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за грозы, града и шквалов.
Напомним, 24 мая во Львове ожидается облачная погода, но с прояснениями. Кроме того, возможны осадки.
А в Укргидрометцентре объявили опасность в нескольких областях страны из-за грозы, шквалов и града завтра.
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