Прогноз погоды в Киеве на завтра 24 мая от Укргидрометцентра

Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 24 мая, ожидается с сильными осадками и порывами ветра. Кроме того, возможны грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 24 мая

В течение суток будет облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях, грозах днем, а местами ливнях, градах и шквалах до 20 метров в секунду.

Погода в Украине 24 мая. Фото: Meteoprog

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

по области ночью +11...+16 °C, днем +21...+26 °C;

в Киеве ночью +14...+16 °C, днем +23...+25 °C.

Опасные метеорологические явления

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за грозы, града и шквалов.

Опасные метеорологические явления 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 24 мая во Львове ожидается облачная погода, но с прояснениями. Кроме того, возможны осадки.

А в Укргидрометцентре объявили опасность в нескольких областях страны из-за грозы, шквалов и града завтра.