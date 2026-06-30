Повалені дерева та підтоплення: як Київ оговтується після негоди

Повалене дерево після негоди у Києві. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Київ 29 червня накрила потужна негода, яка призвела до повалення дерев та сильних підтоплень. Найбільше постраждав Оболонський район, де пошкоджені автомобілі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Негода у Києві 29 червня

Вчора столицю накрила потужна гроза зі шквалистим вітром та інтенсивною зливою, що спричинила низку проблем у різних районах столиці. Найбільше постраждав Оболонський район, де фіксували падіння дерев, пошкодження автомобілів і локальні підтоплення.

Наслідки негоди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Повалене дерево після негоди у Києві. Фото: Новини.LIVE

Через сильний вітер дерева падали у дворах та вздовж доріг, а комунальні служби оперативно розчищали проїжджу частину та тротуари. Мешканці району зазначають, що наслідки негоди місцями ліквідовували власними силами.

"Дерево впало, його вже відпиляли… сусіди допомогли, розрізали гілки, самі машину звільнили",— розповіла одна з мешканок.

Наразі комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки стихії та відновлювати нормальне функціонування міської інфраструктури.

Як писали Новини.LIVE, 29 червня злива, гроза, блискавка та сильний вітер повалили дерева, стовпи та білборди у Києві. Під час різкого погіршення погодних умов у столиці була мінімальна видимість.

Також ми повідомляли, що через сильну спеку у Чорнобильській зоні вирує масштабна пожежа. Ліквідацію вогню ускладнює неможливість під'їзду пожежних автомобілів до епіцентрів горіння.