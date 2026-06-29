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Головна Київ У Києві вирує сильна негода: у місті фіксують наслідки

У Києві вирує сильна негода: у місті фіксують наслідки

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Дата публікації: 29 червня 2026 21:55
Негода в Києві 29 червня: злива, вітер і гроза повалили дерева та затопили вулиці
Негода в Києві 29 червня. Фото: соцмережі

Потужна негода у понеділок, 29 червня, накрила Київ. Злива, гроза, блискавка та сильний вітер повалили дерева, стовпи, білборди та спровокували підтоплення. Крім того, місцеві повідомили про руйнування утеплення в одній із багатоповерхівок.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Негода в Києві 29 червня

Під час різкого погіршення погодних умов у Києві була мінімальна видимість. Потужний вітер зірвав утеплення з будинків по вулиці Ревуцького.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крім того, у деяких районах столиці попадали дерева, зокрема, на припарковані автомобілі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А на проспекті Степана Бандери впав білборд.

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Негода в Києві 29 червня
Білборд у Києві після негоди. Фото: соцмережі

Також фіксується підтоплення вулиць та громадського транспорту, а також на лівому березі та на Оболоні частково зникло світло.

Злива в Києві 29 червня
Небо в Києві. Фото: Новини.LIVE
Гроза та злива в Києві 29 червня
Негода в Києві. Фото: Новини.LIVE
Київ 29 червня
Захід сонця в Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Крім того, на Троєщині впали стовпи.

Негода в Києві 29 червня
Наслідки негоди на Троєщині. Фото: соцмережі

Ситуація зі світлом

У ДТЕК повідомили, що аварійні бригади переведені у посилений режим та працюють цілодобово, аби вчасно усувати можливі аварії.

"Просимо користуватись електрикою ощадливо, щоб не перевантажувати мережу", — йдеться у повідомленні.

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Небо в Києві 29 червня. Фото: Новини.LIVE
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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМДА, через спеку на під’їздах до Києва обмежили рух вантажівок вагою понад 24 тонни. Водночас у місті щоденно залучають до 50 поливомийних машин, які допомагають запобігти пошкодженню асфальтного покриття.

А речник ДСНС Павло Петров заявив, що під час повітряної тривоги всі відпочивальники повинні терміново залишати пляжні зони Києва та швидко йти до найближчих безпечних сховищ. 

Київ негода погода в Києві
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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