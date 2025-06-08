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Повалені дерева та пошкоджені авто — Київ накрив буревій з градом

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Дата публікації: 8 червня 2025 20:22
У Києві негода наробила лиха — повалені дерева та пошкоджені авто
Впало дерево. Фото ілюстративне: ДСНС

Ввечері 8 червня Київ накрила потужна злива. Сильний вітер повалив десятки дерев, через що пошкоджені автомобілі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Наслідки негоди у столиці

Столицю в неділю ввечері раптово накрила негода. Сильна злива несподівано почала заливати Київ.

До сильного дощу додався й град. Через це значно погіршилась видимість на дорогах столиці. Злива підтопила деякі вулиці.

Потужний вітер зносив все на своєму шляху. В одному з районів Києва під поваленими деревами опинились десятки автівок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода в Україні несподівано зміниться. Зокрема, у столиці та кількох інших регіонах прогнозують грози.

Також ми розповідали про те, що негода в кінці травня накрила Одесу. Сильний вітер повалив дерева у місті.

погода Київ дерева дощ град
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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