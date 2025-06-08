В Киеве непогода наделала беды — поваленные деревья и поврежденные авто

Упало дерево. Фото иллюстративное: ГСЧС

Вечером 8 июня Киев накрыл мощный ливень. Сильный ветер повалил десятки деревьев, из-за чего повреждены автомобили.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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Последствия непогоды в столице

Столицу в воскресенье вечером внезапно накрыла непогода. Сильный ливень начал заливать Києв.

К сильному дождю добавился и град. Из-за этого значительно ухудшилась видимость на дорогах столицы. Ливень подтопил некоторые улицы.

Мощный ветер сносил все на своем пути. В одном из районов Киева под поваленными деревьями оказались десятки автомобилей.

Напомним, ранее мы писали о том, что погода в Украине неожиданно изменится. В частности, в столице и нескольких других регионах прогнозируют грозы.

Также мы рассказывали о том, что непогода в конце мая накрыла Одессу. Сильный ветер повалил деревья в городе.