В Киеве непогода наделала беды — поваленные деревья и поврежденные авто

Поваленные деревья и побитые авто — Киев накрыл ураган с градом
Вечером 8 июня Киев накрыл мощный ливень. Сильный ветер повалил десятки деревьев, из-за чего повреждены автомобили.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Последствия непогоды в столице
Столицу в воскресенье вечером внезапно накрыла непогода. Сильный ливень начал заливать Києв.
К сильному дождю добавился и град. Из-за этого значительно ухудшилась видимость на дорогах столицы. Ливень подтопил некоторые улицы.
Мощный ветер сносил все на своем пути. В одном из районов Киева под поваленными деревьями оказались десятки автомобилей.
Напомним, ранее мы писали о том, что погода в Украине неожиданно изменится. В частности, в столице и нескольких других регионах прогнозируют грозы.
Также мы рассказывали о том, что непогода в конце мая накрыла Одессу. Сильный ветер повалил деревья в городе.
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