У КМВА спростували інформацію про посилення мобілізації

Голова КМВА Тимур Ткаченко. Фото: КМДА

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко спростував посилення мобілізації. За його словами, ця інформація — фейк.

Про це Ткаченко написав у Telegram у п'ятницю, 23 травня.

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За словами Ткаченка, інформація у соцмережах щодо посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур є фейком.

"Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам", — наголосив він.

Скриншот допису Ткаченка

Що відомо

Сьогодні у соцмережах та деякі ЗМІ поширили інформацію, що у низці областей нібито "збільшили" кількість блокпостів та виїзних груп ТЦК та СП.

Зокрема, повідомлялося про начебто збільшення кількості мобільних груп ТЦК у Києві та "залучення Нацполіції до патрулювання"

Нагадаємо, Суспільне з посиланням на Полтавську ОВА повідомило про створення мобільних блокпостів для виявлення військових, які здійснили СЗЧ.

А народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE заявив, що Росія готує новий наступ восени.