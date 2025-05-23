У КМВА спростували інформацію про посилення мобілізації

Повідомлення про посилення мобілізації — у КМВА відреагували
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко спростував посилення мобілізації. За його словами, ця інформація — фейк.
Про це Ткаченко написав у Telegram у п'ятницю, 23 травня.
Посилення мобілізації
За словами Ткаченка, інформація у соцмережах щодо посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур є фейком.
"Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам", — наголосив він.
Що відомо
Сьогодні у соцмережах та деякі ЗМІ поширили інформацію, що у низці областей нібито "збільшили" кількість блокпостів та виїзних груп ТЦК та СП.
Зокрема, повідомлялося про начебто збільшення кількості мобільних груп ТЦК у Києві та "залучення Нацполіції до патрулювання"
Нагадаємо, Суспільне з посиланням на Полтавську ОВА повідомило про створення мобільних блокпостів для виявлення військових, які здійснили СЗЧ.
А народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Ранок.LIVE заявив, що Росія готує новий наступ восени.
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