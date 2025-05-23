В КГВА опровергли информацию об усилении мобилизации

Сообщение об усилении мобилизации — в КГВА отреагировали
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко опроверг усиление мобилизации. По его словам, эта информация — фейк.
Об этом Ткаченко написал в Telegram в пятницу, 23 мая.
Усиление мобилизации
По словам Ткаченко, информация в соцсетях об усилении мобилизационных мероприятий с привлечением большего количества соответствующих структур является фейком.
"Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам", — подчеркнул он.
Что известно
Сегодня в соцсетях и некоторые СМИ распространили информацию, что в ряде областей якобы "увеличили" количество блокпостов и выездных групп ТЦК и СП.
В частности, сообщалось о якобы увеличении количества мобильных групп ТЦК в Киеве и "привлечении Нацполиции к патрулированию"
Напомним, Суспільне со ссылкой на Полтавскую ОВА сообщило о создании мобильных блокпостов для выявления военных, которые совершили СЗЧ.
А народный депутат Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE заявил, что Россия готовит новое наступление осенью.
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