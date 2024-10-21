Прогноз погоди в Києві та області завтра, 22 жовтня

Люди гуляють на вулиці. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Києві та області у вівторок, 22 жовтня, очікується теплою. Стовпчики термометрів максимально піднімуться до +17 °С.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Telegram.

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Погода на Київщині 22 жовтня

Завтра у Київській області буде невелика хмарність, без опадів. Вітер змінюватиме свої напрямки, швидкість очікується в межах 3-8 м/с.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Вночі температура повітря становитиме 0...+5 °С, вдень — +12...+17 °С. У Києві вночі прогнозують +3...+5 °С, вдень +14...+16 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Раніше синоптики порадували українців прогнозом погоди на завтра. За даними Укргідрометцентру та Наталки Діденко, в Україні очікується потепління.

А у Харкові та області завтра існуватиме загроза виникнення пожеж в екосистемах.