Прогноз погоди в Києві та області завтра, 22 жовтня

Повітря прогріється до +17 °С — прогноз погоди у Києві та області завтра
Погода у Києві та області у вівторок, 22 жовтня, очікується теплою. Стовпчики термометрів максимально піднімуться до +17 °С.
Про це повідомив Укргідрометцентр у Telegram.
Погода на Київщині 22 жовтня
Завтра у Київській області буде невелика хмарність, без опадів. Вітер змінюватиме свої напрямки, швидкість очікується в межах 3-8 м/с.
Вночі температура повітря становитиме 0...+5 °С, вдень — +12...+17 °С. У Києві вночі прогнозують +3...+5 °С, вдень +14...+16 °С.
Раніше синоптики порадували українців прогнозом погоди на завтра. За даними Укргідрометцентру та Наталки Діденко, в Україні очікується потепління.
А у Харкові та області завтра існуватиме загроза виникнення пожеж в екосистемах.
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