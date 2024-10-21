Прогноз погоды в Киеве и области завтра, 22 октября

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Киеве и области во вторник, 22 октября, ожидается теплой. Столбики термометров максимально поднимутся до +17 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Telegram.

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Погода на Киевщине 22 октября

Сегодня в Киевской области будет небольшая облачность без осадков. Ветер будет менять свое направление, скорость ожидается в пределах 3-8 м/с.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Ночью температура воздуха будет 0...+5 °С, днем — +12...+17 °С. В Киеве ночью прогнозируют +3...+5 °С, днем +14...+16 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Ранее синоптики обрадовали украинцев прогнозом погоды на завтра. По данным Укргидрометцентра и Натальи Диденко, в Украине ожидается потепление.

А в Харькове и области завтра будет существовать возникновения пожаров в экосистемах.