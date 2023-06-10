Повітряна тривога на Київщині: є загроза ракетного удару

Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

Цієї ночі, 10 червня, в Україні вже вдруге лунають повітряні тривоги. Зараз вони оголошені у кількох областях країни.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Зараз повітряна тривога оголошена у Києві та області. Повідомляється, що є загроза ракетного удару.

Повітряна тривога по Україні

Мапа повітряних тривог станом на 03:35:

04:04:

Почалися відбої повітряних тривог в областях України.

Нагадаємо, вночі, на 10 червня, у кількох областях України лунали повітряні тривоги. Російська окупаційна армія дронами атакувала Одеську область. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Сили протиповітряної оборони збили всі Shahed-131/136 над Одеською областю, однак внаслідок падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці.

"Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. Загинули 3 цивільних. Понад 10 осіб отримали поранення", — йдеться у повідомленні ОК "Південь".