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Повітряна тривога на Київщині: є загроза ракетного удару

10 червня 2023 03:35
оновлено: 04:12
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Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога на Київщині: є загроза ракетного удару
Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, 10 червня, в Україні вже вдруге лунають повітряні тривоги. Зараз вони оголошені у кількох областях країни.

Про це повідомляють моніторингові канали

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Зараз повітряна тривога оголошена у Києві та області. Повідомляється, що є загроза ракетного удару.

Повітряна тривога по Україні

Мапа повітряних тривог станом на 03:35:

04:04:

Почалися відбої повітряних тривог в областях України.

Нагадаємо, вночі, на 10 червня, у кількох областях України лунали повітряні тривоги. Російська окупаційна армія дронами атакувала Одеську область. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Сили протиповітряної оборони збили всі Shahed-131/136 над Одеською областю, однак внаслідок падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці.

"Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. Загинули 3 цивільних. Понад 10 осіб отримали поранення", — йдеться у повідомленні ОК "Південь".

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