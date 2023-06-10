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Воздушная тревога в Киевской области: есть угроза ракетного удара

10 июня 2023 03:35
обновлено: 04:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Киевской области: есть угроза ракетного удара
Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью, 10 июня, в Украине уже вторично раздаются воздушные тревоги. В настоящее время они объявлены в нескольких областях страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киеве и области. Сообщается, что есть угроза ракетного удара.

Воздушная тревога по Украине

Карта воздушных тревог по состоянию на 03:35:

04:04:

Начались отбои воздушных тревог в областях Украины.

Напомним, ночью, 10 июня, в нескольких областях Украины звучали воздушные тревоги. Российская оккупационная армия дронами атаковала Одесскую область. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

Силы противовоздушной обороны сбили все Shahed-131/136 над Одесской областью, однако в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке.

"Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. Погибли 3 гражданских. Более 10 человек получили ранения", — говорится в сообщении ОК "Південь".

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