Воздушная тревога в Киевской области: есть угроза ракетного удара

Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Этой ночью, 10 июня, в Украине уже вторично раздаются воздушные тревоги. В настоящее время они объявлены в нескольких областях страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киеве и области. Сообщается, что есть угроза ракетного удара.

Воздушная тревога по Украине

Карта воздушных тревог по состоянию на 03:35:

04:04:

Начались отбои воздушных тревог в областях Украины.

Напомним, ночью, 10 июня, в нескольких областях Украины звучали воздушные тревоги. Российская оккупационная армия дронами атаковала Одесскую область. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

Силы противовоздушной обороны сбили все Shahed-131/136 над Одесской областью, однако в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке.

"Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. Погибли 3 гражданских. Более 10 человек получили ранения", — говорится в сообщении ОК "Південь".