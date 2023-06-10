Воздушная тревога в Киевской области: есть угроза ракетного удара
Этой ночью, 10 июня, в Украине уже вторично раздаются воздушные тревоги. В настоящее время они объявлены в нескольких областях страны.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киеве и области. Сообщается, что есть угроза ракетного удара.
Воздушная тревога по Украине
Карта воздушных тревог по состоянию на 03:35:
04:04:
Начались отбои воздушных тревог в областях Украины.
Напомним, ночью, 10 июня, в нескольких областях Украины звучали воздушные тревоги. Российская оккупационная армия дронами атаковала Одесскую область. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели.
Силы противовоздушной обороны сбили все Shahed-131/136 над Одесской областью, однако в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке.
"Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. Погибли 3 гражданских. Более 10 человек получили ранения", — говорится в сообщении ОК "Південь".