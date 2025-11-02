У Києві оголошено повітряну тривогу — зафіксовано зліт МіГ-31К з Кинджалами

Повітряна тривога по всій Україні — яка може бути небезпека
У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.
Відповідна інформація поступила від КМВА.
Що відомо про небезпеку
Згідно з повідомленням місцевої влади, розвідка зафіксувала зліт винищувачів МіГ-31К. Ці літаки є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал".
Повітряна тривога оголошена по всій території України!
Ситуація з повітряними тривогами в Україні
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm на 23:57, повітряна тривога пролунала по всій території України через загрозу винищувачів окупантів з ракетами "Кинджал". Проте вибухи трохи раніше були зафіксовані у Житомирській та сумській області.
Оновлення: на 00:08 у Києві відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, українські військові підрахували, що впродовж жовтня окупанти РФ випустили по Україні понад п'ять тисяч БпЛА. Від початку ж року ворог застосував 44 тисячі безпілотників.
Також ми повідомляли, що минулої ночі прогриміли вибухи на Запоріжжі. Очільник ОВА Іван Федоров попередив про роботу ППО й закликав громадян перебувати в безпечних місцях.
Читайте Новини.LIVE!