У Києві оголошено повітряну тривогу — зафіксовано зліт МіГ-31К з Кинджалами

ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.

Відповідна інформація поступила від КМВА.

Що відомо про небезпеку

Повідомлення про тривогу від КМВА. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням місцевої влади, розвідка зафіксувала зліт винищувачів МіГ-31К. Ці літаки є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал".

Повітряна тривога оголошена по всій території України!

Ситуація з повітряними тривогами в Україні

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm на 23:57, повітряна тривога пролунала по всій території України через загрозу винищувачів окупантів з ракетами "Кинджал". Проте вибухи трохи раніше були зафіксовані у Житомирській та сумській області.

Оновлення: на 00:08 у Києві відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, українські військові підрахували, що впродовж жовтня окупанти РФ випустили по Україні понад п'ять тисяч БпЛА. Від початку ж року ворог застосував 44 тисячі безпілотників.

Також ми повідомляли, що минулої ночі прогриміли вибухи на Запоріжжі. Очільник ОВА Іван Федоров попередив про роботу ППО й закликав громадян перебувати в безпечних місцях.