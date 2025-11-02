Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Повітряна тривога по всій Україні — яка може бути небезпека

Повітряна тривога по всій Україні — яка може бути небезпека

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 23:35
Оновлено: 00:10
У Києві оголошено повітряну тривогу — зафіксовано зліт МіГ-31К з Кинджалами
ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.

Відповідна інформація поступила від КМВА.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про небезпеку

Повітряна тривога у Києві та Україні — яка може бути небезпека - фото 1
Повідомлення про тривогу від КМВА. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням місцевої влади, розвідка зафіксувала зліт винищувачів МіГ-31К. Ці літаки є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал".

Повітряна тривога оголошена по всій території України!

Ситуація з повітряними тривогами в Україні

Повітряна тривога у Києві та Україні — яка може бути небезпека - фото 2
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm на 23:57, повітряна тривога пролунала по всій території України через загрозу винищувачів окупантів з ракетами "Кинджал". Проте вибухи трохи раніше були зафіксовані у Житомирській та сумській області.

Оновлення: на 00:08 у Києві відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, українські військові підрахували, що впродовж жовтня окупанти РФ випустили по Україні понад п'ять тисяч БпЛА. Від початку ж року ворог застосував 44 тисячі безпілотників.

Також ми повідомляли, що минулої ночі прогриміли вибухи на Запоріжжі. Очільник ОВА Іван Федоров попередив про роботу ППО й закликав громадян перебувати в безпечних місцях.

Київ повітряна тривога війна в Україні атака МіГ-31К
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації