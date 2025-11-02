В Киеве объявлена воздушная тревога — зафиксирован взлет МиГ-31К с Кинжалами

ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.

Соответствующая информация поступила от КГГА.

Реклама

Читайте также:

Что известно об опасности

Сообщение о тревоге от КГГА. Фото: Скриншот

Согласно сообщению местных властей, разведка зафиксировала взлет истребителей МиГ-31К. Эти самолеты являются носителями аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины!

Ситуация с воздушными тревогами в Украине

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm на 23:57, воздушная тревога прозвучала по всей территории Украины из-за угрозы истребителей оккупантов с ракетами "Кинжал". Однако взрывы чуть раньше были зафиксированы в Житомирской и сумской области.

Обновление: в 00:08 в Киеве отбой воздушной тревоги.

Напомним, украинские военные подсчитали, что в течение октября оккупанты РФ выпустили по Украине более пяти тысяч БпЛА. С начала же года враг применил 44 тысячи беспилотников.

Также мы сообщали, что минувшей ночью прогремели взрывы в Запорожье. Глава ОГА Иван Федоров предупредил о работе ПВО и призвал граждан находиться в безопасных местах.