РФ знову атакує Київ дронами-камікадзе

Мобільна група ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України оголошена повітряна тривога. Влада Києва закликає громадян прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМВА.

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Чим РФ атакує Київ

Повідомлення від КМВА. Фото: Скриншот

За даними місцевої влади, російські окупанти намагаються атакувати місто за допомогою дронів-камікадзе. У місті можливі звуки роботи ППО.

Ситуація з тривогами в Україні

Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

На 23:55, згідно з повідомленням моніторингового сервісу Ukrainealarm, ворог атакує дронами-камікадзе Донецьку, Полтавську, Харківську, Чернігівську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську, Вінницьку та Житомирську області.

Раніше ми повідомляли, через що бувають скандали між українцями при доступі до укриттів. Пояснювали юридичні моменти.

Також ми інформували, що у ДСНС пояснили нюанси "правила двох стін". Виявилось, що не все так просто і гарантовано.