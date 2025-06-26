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Головна Київ Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2025 23:14
РФ знову атакує Київ дронами-камікадзе
Мобільна група ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Чим РФ атакує Київ Ситуація з тривогами в Україні

У столиці України оголошена повітряна тривога. Влада Києва закликає громадян прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМВА.

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Повідомлення від КМВА. Фото: Скриншот

За даними місцевої влади, російські окупанти намагаються атакувати місто за допомогою дронів-камікадзе. У місті можливі звуки роботи ППО.

Ситуація з тривогами в Україні

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці - фото 2
Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

На 23:55, згідно з повідомленням моніторингового сервісу Ukrainealarm, ворог атакує дронами-камікадзе Донецьку, Полтавську, Харківську, Чернігівську, Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську, Вінницьку та Житомирську області.

Раніше ми повідомляли, через що бувають скандали між українцями при доступі до укриттів. Пояснювали юридичні моменти. 

Також ми інформували, що у ДСНС пояснили нюанси "правила двох стін".  Виявилось, що не все так просто і гарантовано. 

Київ ППО повітряна тривога дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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