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Главная Киев Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2025 23:14
РФ снова атакует Киев дронами-камикадзе
Мобильная группа ПВО Украины. Фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Чем РФ атакует Киев Ситуация с тревогами в Украине

В столице Украины объявлена воздушная тревога. Власти Киева призывают граждан направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГВА.

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Сообщение от КГВА. Фото: Скриншот

По данным местных властей, российские оккупанты пытаются атаковать город с помощью дронов-камикадзе. В городе возможны звуки работы ПВО.

Ситуация с тревогами в Украине

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

На 23:55, согласно сообщению мониторингового сервиса Ukrainealarm, враг атакует дронами-камикадзе Донецкую, Полтавскую, Харьковскую, Черниговскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую и Житомирскую области.

Ранее мы сообщали, из-за чего бывают скандалы между украинцами при доступе к укрытиям. Объясняли юридические моменты.

Также мы информировали, что в ГСЧС объяснили нюансы "правила двух стен". Оказалось, что не все так просто и гарантированно.

Киев ППО воздушная тревога дроны война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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