РФ снова атакует Киев дронами-камикадзе

Воздушная тревога в Киеве — что угрожает столице
В столице Украины объявлена воздушная тревога. Власти Киева призывают граждан направляться в укрытия.
Об этом сообщает КГВА.
Чем РФ атакует Киев
По данным местных властей, российские оккупанты пытаются атаковать город с помощью дронов-камикадзе. В городе возможны звуки работы ПВО.
Ситуация с тревогами в Украине
На 23:55, согласно сообщению мониторингового сервиса Ukrainealarm, враг атакует дронами-камикадзе Донецкую, Полтавскую, Харьковскую, Черниговскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую и Житомирскую области.
Ранее мы сообщали, из-за чего бывают скандалы между украинцами при доступе к укрытиям. Объясняли юридические моменты.
Также мы информировали, что в ГСЧС объяснили нюансы "правила двух стен". Оказалось, что не все так просто и гарантированно.
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