Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 02:35
У столиці оголошено про повітряну тривогу через чергову атаку ворожих дронів
Мобільна група ППО ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У Києві лунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада інформує про атаку російських окупантів.

Інформація надійшла від КМДА.

Що відомо про атаку

Що відомо про атаку

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці - фото 1
Повідомлення КМДА. Фото: Скриншот

На даний момент відомо, що на Київ насувається чергова хвиля дронів-камікадзе. Мешканців столиці просять прямувати до укриттів.

Ситуація з тривогами по Україні

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці - фото 2
Мапа повітряних тривог по Україні. Фото: Скриншот

На 03:13 моніторинговий портал Ukrainealarm повідомляє, що повітряна небезпека фіксується на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Небезпека артилерійських обстрілів зберігається у Харківській області поблизу кордону з РФ.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня російські загарбники завдали ударів по житлових будинках у Києві.

Раніше Зеленський назвав кількість ракет та дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч проти 7 вересня.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
