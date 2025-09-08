У столиці оголошено про повітряну тривогу через чергову атаку ворожих дронів

Мобільна група ППО ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У Києві лунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада інформує про атаку російських окупантів.

Інформація надійшла від КМДА.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про атаку

Повідомлення КМДА. Фото: Скриншот

На даний момент відомо, що на Київ насувається чергова хвиля дронів-камікадзе. Мешканців столиці просять прямувати до укриттів.

Ситуація з тривогами по Україні

Мапа повітряних тривог по Україні. Фото: Скриншот

На 03:13 моніторинговий портал Ukrainealarm повідомляє, що повітряна небезпека фіксується на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Небезпека артилерійських обстрілів зберігається у Харківській області поблизу кордону з РФ.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня російські загарбники завдали ударів по житлових будинках у Києві.

Раніше Зеленський назвав кількість ракет та дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч проти 7 вересня.