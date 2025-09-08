У столиці оголошено про повітряну тривогу через чергову атаку ворожих дронів

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці
У Києві лунали сигнали повітряної тривоги. Місцева влада інформує про атаку російських окупантів.
Інформація надійшла від КМДА.
Що відомо про атаку
На даний момент відомо, що на Київ насувається чергова хвиля дронів-камікадзе. Мешканців столиці просять прямувати до укриттів.
Ситуація з тривогами по Україні
На 03:13 моніторинговий портал Ukrainealarm повідомляє, що повітряна небезпека фіксується на Київщині, Чернігівщині та Житомирщині. Небезпека артилерійських обстрілів зберігається у Харківській області поблизу кордону з РФ.
Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня російські загарбники завдали ударів по житлових будинках у Києві.
Раніше Зеленський назвав кількість ракет та дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч проти 7 вересня.
