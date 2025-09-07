Відео
Головна Київ Окупанти вдарили по житлових будинках у Києві — є загиблі

Окупанти вдарили по житлових будинках у Києві — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 08:09
Обстріл Києва 7 вересня — ДСНС повідомили про загиблих і постраждалих — фото
Наслідки удару РФ по багатоповерхівці. Фото: ДСНС

У Києві тривають аварійно-рятувальні роботи після масованого обстрілу РФ у ніч проти 7 вересня. За останніми даними, кількість загиблих унаслідок ударів по столиці зросла до двох, ще 18 людей зазнали поранень.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Читайте також:

Наслідки масованої атаки на Київ

Святошинський район зазнав найбільших руйнувань. Тут пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. У дев'ятиповерхівці сталася масштабна пожежа з 6 по 9 поверхи, обвалилися частини перекриттів. В іншому будинку загорілися верхні поверхи, ще в одному — зафіксовано займання на третьому поверсі. Також було знищено ангар та декілька автомобілів.

Обстріл Києва 7 вересня - фото
Зруйнована багатоповерхівка. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 7 вересня - фото
Будинок після влучання. Фото: ДСНС

У Дарницькому районі ворожий снаряд влучив у чотириповерховий житловий будинок. Вогонь охопив два поверхи, частина будівлі зазнала руйнувань.

Обстріл Києва 7 вересня - фото
Зруйновані поверхи багатоповерхівки в Києві. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 7 вересня - фото
Пожежа внаслідок влучання у будинок. Фото: ДСНС

Внаслідок масованої атаки РФ поранення отримали 18 мешканців столиці, також відомо про двох загиблих.

Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Ворог атакував столицю дронами та крилатими ракетами.

Крім того, під масованою атакою опинився Кривий Ріг — відомо про постраждалих.

Київ обстріли війна в Україні атака загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
