Обстріл Києва 7 вересня — ДСНС повідомили про загиблих і постраждалих — фото

Окупанти вдарили по житлових будинках у Києві — є загиблі
У Києві тривають аварійно-рятувальні роботи після масованого обстрілу РФ у ніч проти 7 вересня. За останніми даними, кількість загиблих унаслідок ударів по столиці зросла до двох, ще 18 людей зазнали поранень.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Наслідки масованої атаки на Київ
Святошинський район зазнав найбільших руйнувань. Тут пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. У дев'ятиповерхівці сталася масштабна пожежа з 6 по 9 поверхи, обвалилися частини перекриттів. В іншому будинку загорілися верхні поверхи, ще в одному — зафіксовано займання на третьому поверсі. Також було знищено ангар та декілька автомобілів.
У Дарницькому районі ворожий снаряд влучив у чотириповерховий житловий будинок. Вогонь охопив два поверхи, частина будівлі зазнала руйнувань.
Внаслідок масованої атаки РФ поранення отримали 18 мешканців столиці, також відомо про двох загиблих.
Нагадаємо, у ніч проти 7 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Ворог атакував столицю дронами та крилатими ракетами.
Крім того, під масованою атакою опинився Кривий Ріг — відомо про постраждалих.
