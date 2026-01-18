У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів

Бійці ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Києві оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає містян прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМВА.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про повітряну небезпеку

Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Повідомляється, що російські окупант намагаються атакувати Київ дронами-камікадзе.

Яка небезпека в небі України

Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Alerts.in.ua, на 02:31 під атакою окупантів РФ знаходяться області північної та центральної України. Також ворог атакує Харківщину.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти били по Одещині. Удар прийшовся на один з енергетичних об’єктів регіону, внаслідок нападу виникла пожежа.

Також ми писали, що росіяни за ніч 17 січня атакували Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.