У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів

Повітряна тривога у Києві — що загрожує столиці
У Києві оголошено повітряну тривогу. Місцева влада закликає містян прямувати до укриттів.
Про це повідомляє КМВА.
Що відомо про повітряну небезпеку
Повідомляється, що російські окупант намагаються атакувати Київ дронами-камікадзе.
Яка небезпека в небі України
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Alerts.in.ua, на 02:31 під атакою окупантів РФ знаходяться області північної та центральної України. Також ворог атакує Харківщину.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти били по Одещині. Удар прийшовся на один з енергетичних об’єктів регіону, внаслідок нападу виникла пожежа.
Також ми писали, що росіяни за ніч 17 січня атакували Україну 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.
