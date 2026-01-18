В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских дронов

Бойцы ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Киеве объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают горожан направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГВА.

Что известно о воздушной опасности

Сообщение о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Сообщается, что российские оккупант пытаются атаковать Киев дронами-камикадзе.

Какая опасность в небе Украины

Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Alerts.in.ua, на 02:31 под атакой оккупантов РФ находятся области северной и центральной Украины. Также враг атакует Харьковскую область.

Напомним, накануне российские оккупанты били по Одесской области. Удар пришелся на один из энергетических объектов региона, в результате нападения возник пожар.

Также мы писали, что россияне за ночь 17 января атаковали Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.