Повітряна тривога у Київській області вночі 4 липня

Повітряна тривога у Київській області. Фото: REUTERS

Вночі, 4 липня, опів на третю ночі, у Київській області оголошена повітряна тривога. Також повітряна тривога залишається ще у кількох регіонах країни.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряну тривогу в Київській області оголосили після другої ночі. Повітряні Сили України попереджають, що ворог може застосувати ударні безпілотники.

У Київській обласній військовій адміністрації просять усіх перебувати в укритті.

Повітряна тривога в Україні вночі 4 липня

В Україні досі лунає повітряна тривога.

Мапа повітряних тривог виглядає наступним чином:

Нагадаємо, повітряна тривога в областях почала ширитися близько першої ночі. Повідомляли про загрозу балістичного озброєння. Згодом Повітряні Сили України повідомили про загрозу атаки безпілотників.

Також Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом доби 2 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 3х зенітні керовані ракети С-300 та 20х іранських ударних БПЛА типу "Шахед" по цивільній інфраструктурі Сумської, Донецької та Запорізької областей. В результаті повітряних боїв сили ППО України у співпраці з іншими складовими Сил оборони України знищили 14х ударних БПЛА типу "Шахед".