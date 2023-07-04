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Повітряна тривога у Київській області: атака безпілотників

4 липня 2023 02:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога у Київській області вночі 4 липня
Повітряна тривога у Київській області. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 4 липня, опів на третю ночі, у Київській області оголошена повітряна тривога. Також повітряна тривога залишається ще у кількох регіонах країни.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога у Київській області вночі 4 липня

Повітряну тривогу в Київській області оголосили після другої ночі. Повітряні Сили України попереджають, що ворог може застосувати ударні безпілотники.

У Київській обласній військовій адміністрації просять усіх перебувати в укритті. 

Повітряна тривога в Україні вночі 4 липня

В Україні досі лунає повітряна тривога.

Мапа повітряних тривог виглядає наступним чином:

Нагадаємо, повітряна тривога в областях почала ширитися близько першої ночі. Повідомляли про загрозу балістичного озброєння. Згодом Повітряні Сили України повідомили про загрозу атаки безпілотників. 

Також Генштаб ЗСУ повідомляв, що протягом доби 2 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 3х зенітні керовані ракети С-300 та 20х іранських ударних БПЛА типу "Шахед" по цивільній інфраструктурі Сумської, Донецької та Запорізької областей. В результаті повітряних боїв сили ППО України у співпраці з іншими складовими Сил оборони України знищили 14х ударних БПЛА типу "Шахед".

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