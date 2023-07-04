Воздушная тревога Киевской области. Фото: REUTERS

Ночью, 4 июля, в половине третьего ночи, в Киевской области объявлена воздушная тревога. Также воздушная тревога остается в нескольких регионах страны.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Киевской области ночью 4 июля

Воздушная тревога в Киевской области объявили после двух ночи. Воздушные Силы Украины предупреждают, что враг может применить ударные беспилотники.

В Киевской областной военной администрации просят всех находиться в укрытии.

Воздушная тревога в Украине ночью 4 июля

В Украине до сих пор раздается воздушная тревога.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Напомним, воздушная тревога в областях начала распространяться около часу ночи. Сообщалось об угрозе баллистического вооружения. Впоследствии Воздушные Силы сообщили об угрозе атаки беспилотников.

Также Генштаб ВСУ сообщал, что в течение суток 2 июля враг нанес очередной ракетный удар по Украине, применив 3-х зенитные управляемые ракеты С-300 и 20-х иранских ударных БПЛА типа "Шахед" по гражданской инфраструктуре Сумской, Донецкой и Запорожской областей. В результате воздушных боев силы ПВО Украины в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили 14-х ударных БПЛА типа "Шахед".