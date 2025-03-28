Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Повітряна тривога у столиці — що загрожує Києву arrow

Повітряна тривога у столиці — що загрожує Києву

28 березня 2025 00:18
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Києві загроза атаки російських дронів
Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У столиці України лунають сирени повітряної тривоги. Російські окупанти знову атакують Київ. 

Про це повідомляє КМВА.

Читайте також:

Що загрожує столиці

Повітряна тривога у столиці — що загрожує Києву - фото 1
Повідомлення КМВА про тривогу. Фото: Скриншот

Згідно з інформацією моніторингових сайтів, на місто насуваються ворожі БпЛА. Місцева влада закликає містян прямувати до укриттів.

На 00:44 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Проте небезпека загрожує іншим регіонам України.

Спостерігати за актуальною мапою повітряних тривог можна завдяки інформаційному сервісу Ukrainealarm

null
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 26 березня силам ППО вдалося знищити 56 ударних безпілотників ворога.

А з початку повномасштабного вторгнення в Україні збили 17 тисяч ударних дронів типу Shahed.

Київ ППО повітряна тривога війна в Україні Шахед БпЛА
Реклама
Реклама
Реклама