У Києві загроза атаки російських дронів

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України лунають сирени повітряної тривоги. Російські окупанти знову атакують Київ.

Про це повідомляє КМВА.

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Повідомлення КМВА про тривогу. Фото: Скриншот

Згідно з інформацією моніторингових сайтів, на місто насуваються ворожі БпЛА. Місцева влада закликає містян прямувати до укриттів.

На 00:44 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Проте небезпека загрожує іншим регіонам України.

Спостерігати за актуальною мапою повітряних тривог можна завдяки інформаційному сервісу Ukrainealarm.

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 26 березня силам ППО вдалося знищити 56 ударних безпілотників ворога.

А з початку повномасштабного вторгнення в Україні збили 17 тисяч ударних дронів типу Shahed.