У Києві загроза атаки російських дронів

Повітряна тривога у столиці — що загрожує Києву
У столиці України лунають сирени повітряної тривоги. Російські окупанти знову атакують Київ.
Про це повідомляє КМВА.
Що загрожує столиці
Згідно з інформацією моніторингових сайтів, на місто насуваються ворожі БпЛА. Місцева влада закликає містян прямувати до укриттів.
На 00:44 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. Проте небезпека загрожує іншим регіонам України.
Спостерігати за актуальною мапою повітряних тривог можна завдяки інформаційному сервісу Ukrainealarm.
Нагадаємо, у ніч проти 26 березня силам ППО вдалося знищити 56 ударних безпілотників ворога.
А з початку повномасштабного вторгнення в Україні збили 17 тисяч ударних дронів типу Shahed.
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