В Киеве угроза атаки российских дронов

Воздушная тревога в столице — что угрожает Киеву
В столице Украины звучат сирены воздушной тревоги. Российские оккупанты снова атакуют Киев.
Об этом сообщает КГВА.
Что грозит столице
Согласно информации мониторинговых сайтов, на город надвигаются вражеские БПЛА. Местные власти призывают горожан направляться в укрытия.
На 00:44 в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги. Однако опасность угрожает другим регионам Украины.
Наблюдать за актуальной картой воздушных тревог можно благодаря информационному сервису Ukrainealarm.
Напомним, в ночь на 26 марта силам ПВО удалось уничтожить 56 ударных беспилотников врага.
А с начала полномасштабного вторжения в Украине сбили 17 тысяч ударных дронов типа Shahed.
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