В Киеве угроза атаки российских дронов

Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины звучат сирены воздушной тревоги. Российские оккупанты снова атакуют Киев.

Об этом сообщает КГВА.

Читайте также:

Что грозит столице

Сообщение КГВА о тревоге. Фото: Скриншот

Согласно информации мониторинговых сайтов, на город надвигаются вражеские БПЛА. Местные власти призывают горожан направляться в укрытия.

На 00:44 в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги. Однако опасность угрожает другим регионам Украины.

Наблюдать за актуальной картой воздушных тревог можно благодаря информационному сервису Ukrainealarm.

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

Напомним, в ночь на 26 марта силам ПВО удалось уничтожить 56 ударных беспилотников врага.

А с начала полномасштабного вторжения в Украине сбили 17 тысяч ударных дронов типа Shahed.