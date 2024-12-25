Ранкова повітряна тривога 25 грудня в Києві та 16 областях — яка небезпека

Повітряна тривога

Повітряну тривогу оголосили зараз, уранці в середу, 25 грудня, у Києві та у 16 областях. Червоні на карті повітряних тривог Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Одеська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області.

У Повітряних Силах ЗС України попередили про загрозу пусків "Калібрів" і атаку ударних БпЛА.

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