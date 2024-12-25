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Воздушная тревога во многих областях и в Киеве – что известно

25 декабря 2024 05:31
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Утренняя воздушная тревога 25 декабря в Киеве и 16 областях — какая опасность
Воздушная тревога
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога была объявлена сейчас, утром в среду, 25 декабря, в Киеве и в 16 областях. Красные на карте воздушных тревог Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Одесская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.

В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе пусков "Калибров" и атаке ударных БпЛА.

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