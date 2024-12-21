Нічна повітряна тривога в Києва та 13 областях України — що відомо про загрозу

Повітряна тривога

Повітряну тривогу зараз, уночі в суботу, 21 грудня, оголосили в Києві. Також на карті тривог червоні 13 областей: Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська й Донецька.

Моніторингові Telegram-канали повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння. Також триває атака ударних БпЛА.

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