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Воздушная тревога в Киеве и ряде областей — какая опасность

21 декабря 2024 02:01
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Ночная воздушная тревога в Киеве и 13 областях Украины — что известно об угрозе
Воздушная тревога
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, ночью в субботу, 21 декабря, объявили в Киеве. Также на карте тревог красные 13 областей: Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. Также продолжается атака ударных БпЛА.

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Киев воздушная тревога ракеты опасность война в Украине

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