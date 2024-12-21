Ночная воздушная тревога в Киеве и 13 областях Украины — что известно об угрозе

Воздушная тревога

Воздушную тревогу сейчас, ночью в субботу, 21 декабря, объявили в Киеве. Также на карте тревог красные 13 областей: Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. Также продолжается атака ударных БпЛА.

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