Ночная воздушная тревога в Киеве и 13 областях Украины — что известно об угрозе

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей — какая опасность
21 декабря 2024 02:01
Воздушная тревога
Воздушную тревогу сейчас, ночью в субботу, 21 декабря, объявили в Киеве. Также на карте тревог красные 13 областей: Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения. Также продолжается атака ударных БпЛА.
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