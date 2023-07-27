Ворожий дрон. Фото: Google

Повітряна тривога продовжує ширитися Україною. Так, вночі, 27 липня, "почервоніла" Київська та значна частина інших областей. Загроза атаки безпілотників

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога у Київській області вночі 27 липня

Миніторингорві канали повідомляють про поширення повітряної тривоги по всій території України. Так, повітряна тривога лунає у:

Київській,

Вінницькій,

Кіровоградській областях.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

02:12:

Загроза від "Шахедів" зараз для:

Хмельницької,

Житомирської,

Київської,

Вінницької областей.

Нагадаємо, увечері 26 липня тривала російська ракетна атака по території України. Зафіксовано пуск ракет типу "Кинджал". Під загрозою Київська область та місто Київ.

Ми писали, що за добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також ще два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також ми писали, що війська України активно діють у районі Бахмута. Ефективність дій військовослужбовців 3-ї окремої штурмової бригади продемонстрована при пересуванні в лісовій зоні, де противник намагався вплинути на артилерійський вплив.