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Воздушная тревога в Киеве и других регионах: угроза БпЛА

27 июля 2023 01:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Киевской области ночью 27 июля
Вражеский дрон. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Воздушная тревога продолжает распространяться по Украине. Так, ночью, 27 июля, "покраснела" Киевская и значительная часть других областей. Угроза атаки беспилотников

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Киевской области ночью 27 июля

Миниторинговые каналы сообщают о распространении воздушной тревоги по всей территории Украины. Сейчас воздушная тревога объявлена в:

  • Киевской,
  • Винницкой,
  • в Кировоградской областях.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, вечером 26 июля продолжалась российская ракетная атака по территории Украины. Зафиксирован пуск ракет типа "Кинжал". Под угрозой Киевская область и Киев.

Мы писали, что в сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а также еще два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также мы писали, что войска Украины активно действуют в районе Бахмута. Эффективность действий военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрирована при передвижении в лесной зоне, где противник пытался повлиять на артиллерийское влияние.

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