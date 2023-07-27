Воздушная тревога в Киеве и других регионах: угроза БпЛА
Воздушная тревога продолжает распространяться по Украине. Так, ночью, 27 июля, "покраснела" Киевская и значительная часть других областей. Угроза атаки беспилотников
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Киевской области ночью 27 июля
Миниторинговые каналы сообщают о распространении воздушной тревоги по всей территории Украины. Сейчас воздушная тревога объявлена в:
- Киевской,
- Винницкой,
- в Кировоградской областях.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, вечером 26 июля продолжалась российская ракетная атака по территории Украины. Зафиксирован пуск ракет типа "Кинжал". Под угрозой Киевская область и Киев.
Мы писали, что в сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а также еще два — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Также мы писали, что войска Украины активно действуют в районе Бахмута. Эффективность действий военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрирована при передвижении в лесной зоне, где противник пытался повлиять на артиллерийское влияние.