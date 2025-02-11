Нічна повітряна тривога в Києві та низці областей 11 лютого 2025 року — яка небезпека

Повітряна тривога

Повітряну тривогу оголосили в Києві зараз, уночі у вівторок, 11 лютого. Також червоні на карті повітряних тривог 14 областей: Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська та Вінницька.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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