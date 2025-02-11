Ночная воздушная тревога в Киеве и ряде областей 11 февраля 2025 года — какая опасность

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей — какая опасность
11 февраля 2025 02:05
Воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Киеве сейчас, ночью во вторник, 11 февраля. Также красные на карте воздушных тревог 14 областей: Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская и Винницкая.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
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