Ночная воздушная тревога в Киеве и ряде областей 11 февраля 2025 года — какая опасность

Воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Киеве сейчас, ночью во вторник, 11 февраля. Также красные на карте воздушных тревог 14 областей: Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская и Винницкая.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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