Повітряна тривога в Києві та 14 областях увечері 10 березня 2025 року — яка загроза

Термінова новина

Повітряну тривогу зараз, пізно ввечері в понеділок, 10 березня, оголосили в Києві. Також червоні на карті повітряних тривог 14 областей: Київська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Полтавська, Сумська, Донецька й Чернігівська.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Читайте також:

Новина доповнюється