Повітряна тривога в Києві та 14 областях увечері 10 березня 2025 року — яка загроза

Повітряна тривога в Києві та низці областей — яка небезпека
10 березня 2025 23:05
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Повітряну тривогу зараз, пізно ввечері в понеділок, 10 березня, оголосили в Києві. Також червоні на карті повітряних тривог 14 областей: Київська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Полтавська, Сумська, Донецька й Чернігівська.
Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
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