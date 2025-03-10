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Повітряна тривога в Києві та низці областей — яка небезпека

10 березня 2025 23:05
Чекарьова Марія - редактор
Повітряна тривога в Києві та 14 областях увечері 10 березня 2025 року — яка загроза
Термінова новина
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу зараз, пізно ввечері в понеділок, 10 березня, оголосили в Києві. Також червоні на карті повітряних тривог 14 областей: Київська, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Полтавська, Сумська, Донецька й Чернігівська.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

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