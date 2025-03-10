Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Воздушная тревога в Киеве и ряде областей — какая опасность arrow

Воздушная тревога в Киеве и ряде областей — какая опасность

10 марта 2025 23:05
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога в Киеве и 14 областях вечером 10 марта 2025 года — какая угроза
Срочная новость
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас, поздно вечером в понедельник, 10 марта, объявили в Киеве. Также красные на карте воздушных тревог 14 областей: Киевская, Житомирская, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Донецкая и Черниговская.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Читайте также:

Новость дополняется

Реклама
Реклама
Реклама