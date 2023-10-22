Повітряна тривога в Київській області зараз 22 жовтня — ракетна небезпека

Повітряна тривога в Київській області — ракетна небезпека
22 жовтня 2023 00:07
оновлено: 00:13
Запуск ракети в небо вночі. Фото: freepik.com
Повітряна тривога в Україні зараз, 22 жовтня, розпочалась близько 00:00. Наразі небезпека в Київській області, де є загроза ракетного удару.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Повітряна тривога в Київській області зараз 22 жовтня
Оновлено 00:08. Військові попереджають про ракетну небезпеку в Київській області. Київ поки що тримається "біленьким".
Оновлено 00:11. Також моніторингові канали повідомляли про "шахеди" на півночі області. Однак, за їх повідомленнями, наразі небо над Київщиною чисте.
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