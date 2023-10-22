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Повітряна тривога в Київській області — ракетна небезпека

22 жовтня 2023 00:07
оновлено: 00:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Київській області зараз 22 жовтня — ракетна небезпека
Запуск ракети в небо вночі. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 22 жовтня, розпочалась близько 00:00. Наразі небезпека в Київській області, де є загроза ракетного удару. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога в Київській області зараз 22 жовтня

Оновлено 00:08. Військові попереджають про ракетну небезпеку в Київській області. Київ поки що тримається "біленьким".

Мапа повітряниї тривог в Україні зараз 22 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітярні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітярні сили ЗС України"

Оновлено 00:11. Також моніторингові канали повідомляли про "шахеди" на півночі області. Однак, за їх повідомленнями, наразі небо над Київщиною чисте.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ"

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