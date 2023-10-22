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Воздушная тревога в Киевской области - ракетная опасность

22 октября 2023 00:07
обновлено: 00:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Киевской области сейчас 22 октября — ракетная опасность
Запуск ракеты в небо в ночное время. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 октября, началась около 00:00. Пока опасность в Киевской области, где есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога в Киевской области сейчас 22 октября

Обновлено 00:08. Военные предупреждают о ракетной опасности в Киевской области. Киев пока держится "беленьким".

Карта воздушных тревог в Украине сейчас 22 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:11. Также мониторинговые каналы сообщали о "шахедах" на севере области. Однако, по их сообщениям, небо над Киевщиной пока чистое.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев"

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