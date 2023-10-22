Воздушная тревога в Киевской области сейчас 22 октября — ракетная опасность

Воздушная тревога в Киевской области - ракетная опасность
22 октября 2023 00:07
обновлено: 00:13
Запуск ракеты в небо в ночное время. Фото: freepik.com
Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 октября, началась около 00:00. Пока опасность в Киевской области, где есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
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Обновлено 00:08. Военные предупреждают о ракетной опасности в Киевской области. Киев пока держится "беленьким".
Обновлено 00:11. Также мониторинговые каналы сообщали о "шахедах" на севере области. Однако, по их сообщениям, небо над Киевщиной пока чистое.
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