Воздушная тревога в Киевской области сейчас 22 октября — ракетная опасность

Запуск ракеты в небо в ночное время. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 октября, началась около 00:00. Пока опасность в Киевской области, где есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:

Воздушная тревога в Киевской области сейчас 22 октября

Обновлено 00:08. Военные предупреждают о ракетной опасности в Киевской области. Киев пока держится "беленьким".

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:11. Также мониторинговые каналы сообщали о "шахедах" на севере области. Однако, по их сообщениям, небо над Киевщиной пока чистое.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев"

Новость дополняется...