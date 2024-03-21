Повторні вибухи гримлять у Київській області

Дим після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Київській області зараз 21 березня лунають повторно. Раніше вже було чути такі звуки близько 05:00. Працюють сили протиповітряної оборони. Триває ракетна атака на Україну.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

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"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", — зазначили в адміністрації.

Там також закликають не знімати роботу сил ППО та перебувати в укритті.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська ОВА"

Наразі в Україні продовжується повітряна тривога. Ракетна небезпека зберігається.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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