Повторні вибухи гримлять у Київській області
21 березня 2024 05:22
оновлено: 05:37
Дим після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Київській області зараз 21 березня лунають повторно. Раніше вже було чути такі звуки близько 05:00. Працюють сили протиповітряної оборони. Триває ракетна атака на Україну.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
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Повторні вибухи в Київській області зараз 21 березня
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", — зазначили в адміністрації.
Там також закликають не знімати роботу сил ППО та перебувати в укритті.
Наразі в Україні продовжується повітряна тривога. Ракетна небезпека зберігається.
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