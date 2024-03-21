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Повторні вибухи гримлять у Київській області

21 березня 2024 05:22
оновлено: 05:37
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Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи гримлять у Київській області
Дим після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз 21 березня лунають повторно. Раніше вже було чути такі звуки близько 05:00. Працюють сили протиповітряної оборони. Триває ракетна атака на Україну.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

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"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", — зазначили в адміністрації.

Там також закликають не знімати роботу сил ППО та перебувати в укритті.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська ОВА"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Київська ОВА"

Наразі в Україні продовжується повітряна тривога. Ракетна небезпека зберігається. 

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 21 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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