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Повторные взрывы гремят в Киевской области

21 марта 2024 05:22
обновлено: 05:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы гремят в Киевской области
Дым после сильного взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киевской области сейчас 21 марта раздаются повторно. Ранее уже было слышно такие звуки около пяти часов. Работают силы противовоздушной обороны. Продолжается ракетная атака на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации .

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"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО" , - отметили в администрации.

Там также призывают не снимать работу сил ПВО и находиться в укрытии.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская ОВА"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская ОВА"

В Украине продолжается воздушная тревога. Ракетная опасность сохраняется.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 21 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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