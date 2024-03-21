Повторные взрывы гремят в Киевской области

Дым после сильного взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Киевской области сейчас 21 марта раздаются повторно. Ранее уже было слышно такие звуки около пяти часов. Работают силы противовоздушной обороны. Продолжается ракетная атака на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации .

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"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО" , - отметили в администрации.

Там также призывают не снимать работу сил ПВО и находиться в укрытии.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская ОВА"

В Украине продолжается воздушная тревога. Ракетная опасность сохраняется.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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