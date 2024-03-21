Повторные взрывы гремят в Киевской области
21 марта 2024 05:22
обновлено: 05:37
Дым после сильного взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Киевской области сейчас 21 марта раздаются повторно. Ранее уже было слышно такие звуки около пяти часов. Работают силы противовоздушной обороны. Продолжается ракетная атака на Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации .
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Повторные взрывы в Киевской области сейчас 21 марта
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО" , - отметили в администрации.
Там также призывают не снимать работу сил ПВО и находиться в укрытии.
В Украине продолжается воздушная тревога. Ракетная опасность сохраняется.
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