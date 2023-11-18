Повторні вибухи в Києві — атака "шахедів" триває
18 листопада 2023 01:10
оновлено: 01:14
Сильні вибухи в нічному місті. Фото: ДніпроTV / Telegram
Вибухи в Києві зараз, 18 листопада, гримлять знову. Таким чином відбувається дорозвідка повітряного простору області, де ще лишилися заблукалі безпілотники. Також в Києві працювали сили ППО близько 00:30.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 01:12. У Києві лунають повторні вибухи. Таким чином українські військові добивають ті БпЛА, що ще лишилися в області.
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