Повторні вибухи в Києві — атака "шахедів" триває

Сильні вибухи в нічному місті. Фото: ДніпроTV / Telegram

Вибухи в Києві зараз, 18 листопада, гримлять знову. Таким чином відбувається дорозвідка повітряного простору області, де ще лишилися заблукалі безпілотники. Також в Києві працювали сили ППО близько 00:30.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:12. У Києві лунають повторні вибухи. Таким чином українські військові добивають ті БпЛА, що ще лишилися в області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Трибуна — Бровари"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Інсайдер Київ"

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