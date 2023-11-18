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Повторні вибухи в Києві — атака "шахедів" триває

18 листопада 2023 01:10
оновлено: 01:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Києві — атака "шахедів" триває
Сильні вибухи в нічному місті. Фото: ДніпроTV / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Києві зараз, 18 листопада, гримлять знову. Таким чином відбувається дорозвідка повітряного простору області, де ще лишилися заблукалі безпілотники. Також в Києві працювали сили ППО близько 00:30.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:12. У Києві лунають повторні вибухи. Таким чином українські військові добивають ті БпЛА, що ще лишилися в області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Трибуна - Бровари"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Трибуна — Бровари"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Інсайдер Київ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Інсайдер Київ"

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