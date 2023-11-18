Повторные взрывы в Киеве - атака "шахедов" продолжается
18 ноября 2023 01:10
обновлено: 01:24
Сильные взрывы в ночном городе. Фото: ДнепроTV / Telegram
Взрывы в Киеве сейчас, 18 ноября, гремят снова. Таким образом, происходит доразведка воздушного пространства области, где еще остались заблудшие беспилотники. Также в Киеве работали силы ПВО около 00:30.
Об этом сообщают мониторинговые каналы .
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