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Повторные взрывы в Киеве - атака "шахедов" продолжается

18 ноября 2023 01:10
обновлено: 01:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Киеве - атака "шахедов" продолжается
Сильные взрывы в ночном городе. Фото: ДнепроTV / Telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киеве сейчас, 18 ноября, гремят снова. Таким образом, происходит доразведка воздушного пространства области, где еще остались заблудшие беспилотники. Также в Киеве работали силы ПВО около 00:30.

Об этом сообщают мониторинговые каналы .

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Обновлено 01:12. В Киеве раздаются повторные взрывы. Таким образом, украинские военные добивают те БпЛА, которые еще остались в области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Трибуна - Бровары"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Трибуна - Бровары"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Инсайдер Киев"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Инсайдер Киев"

Обновлено 01:23. В Киеве и смежных областях прозвучали отбои тревог. Однако угроза остается в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и других областях.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 18 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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