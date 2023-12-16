Повторні вибухи в Києві зараз 16 грудня — обстріл столиці триває

Вибухи в нічному місті. Фото: скриншот

Вибухи в Києві зараз, 16 грудня, лунають повторно. Наразі відбувається атака безпілотників, які сунуть на столицю. Там працює ППО. Також звуки вибухів було чути 15 грудня близько 23:40.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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Повторні вибухи в Києві зараз 16 грудня

Так, за словами мера Києва, роботу українських захисників по ворожих безпілотниках чути в Дарницькому районі міста.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Оновлено 00:11. Повітряні сили попереджають про нові БпЛА курсом на Київ, що наразі в Броварському районі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в багатьох областях України триває повітряна тривога. Є загроза ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото:alerts.in.ua

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