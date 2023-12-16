Повторні вибухи в Києві зараз 16 грудня — обстріл столиці триває

Повторні вибухи в Києві — обстріл столиці триває
16 грудня 2023 00:09
оновлено: 00:17
Вибухи в нічному місті. Фото: скриншот
Вибухи в Києві зараз, 16 грудня, лунають повторно. Наразі відбувається атака безпілотників, які сунуть на столицю. Там працює ППО. Також звуки вибухів було чути 15 грудня близько 23:40.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
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Так, за словами мера Києва, роботу українських захисників по ворожих безпілотниках чути в Дарницькому районі міста.
Оновлено 00:11. Повітряні сили попереджають про нові БпЛА курсом на Київ, що наразі в Броварському районі.
Наразі в багатьох областях України триває повітряна тривога. Є загроза ударних БпЛА.
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