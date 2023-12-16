Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Повторні вибухи в Києві — обстріл столиці триває arrow

Повторні вибухи в Києві — обстріл столиці триває

16 грудня 2023 00:09
оновлено: 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Києві зараз 16 грудня — обстріл столиці триває
Вибухи в нічному місті. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Києві зараз, 16 грудня, лунають повторно. Наразі відбувається атака безпілотників, які сунуть на столицю. Там працює ППО. Також звуки вибухів було чути 15 грудня близько 23:40. 

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Повторні вибухи в Києві зараз 16 грудня

Так, за словами мера Києва, роботу українських захисників по ворожих безпілотниках чути в Дарницькому районі міста.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

Оновлено 00:11. Повітряні сили попереджають про нові БпЛА курсом на Київ, що наразі в Броварському районі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в багатьох областях України триває повітряна тривога. Є загроза ударних БпЛА. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 16 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото:alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі