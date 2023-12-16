Повторные взрывы в Киеве сейчас 16 декабря — обстрел столицы продолжается

Взрывы в ночном городе. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве сейчас, 16 декабря, раздаются повторно. Сейчас происходит атака беспилотников, которые двигаются на столицу. Там работает ПВО. Также звуки взрывов в Киеве и области были слышны 15 декабря около 23:40.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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Повторные взрывы в Киеве сейчас 16 декабря

Так, по словам мэра Киева, работу украинских защитников по вражеским беспилотникам слышно в Дарницком районе города.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Обновлено 00:11. Воздушные силы предупреждают о новых БпЛА курсом на Киев, которые сейчас находятся в Броварском районе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время во многих областях Украины продолжается воздушная тревога. Есть угроза ударных БпЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото:alerts.in.ua

Напомним, что в Киеве и области ранее гремели взрывы, которые были результатом работы украинских защитников по вражеским российским целям.

Также мы писали, что в Украине около 22:40 15 декабря начала распространяться воздушная тревога. Зафиксировано движение российских беспилотников.