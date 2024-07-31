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Повторні вибухи в Київській області — куди намагається вдарити Росія

31 липня 2024 00:14
оновлено: 00:24
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Київській області вночі 31 липня — чим атакує ворог
Пожежа після вибуху вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Київській області зараз 31 липня пролунали в регіоні повторно — українські захисники збивають ударні безпілотники. Раніше про вибухи на Київщині повідомляли близько 23:00 30 липня. Наразі відбувається атака ударних безпілотників, через що оголосили повітряну тривогу в низці областей.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

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Повторні вибухи в Київській області 31 липня

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — зазначили в адміністрації.

Водночас у відомстві додали, щоб мешканці перебували в укриттях до відбою тривоги, а також закликали дотримуватися інформаційної тиші.

Атака БпЛА на Київську область 31 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Київська обласна військова адміністрація"

Своєю чергою в Київській міський військовій адміністрації уточнили, що вибухи пролунали в передмісті Києва внаслідок роботи сил ППО.

Вибухи в Київській області 31 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "КМВА (Київська міська військова адміністрація"

Наразі в Україні оголошено повітряну тривогу, небезпека триває вже півтори години.

Обстріл безпілотниками Києва 31 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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