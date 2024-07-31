Повторні вибухи в Київській області вночі 31 липня — чим атакує ворог

Повторні вибухи в Київській області — куди намагається вдарити Росія
Вибухи в Київській області зараз 31 липня пролунали в регіоні повторно — українські захисники збивають ударні безпілотники. Раніше про вибухи на Київщині повідомляли близько 23:00 30 липня. Наразі відбувається атака ударних безпілотників, через що оголосили повітряну тривогу в низці областей.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
Повторні вибухи в Київській області 31 липня
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", — зазначили в адміністрації.
Водночас у відомстві додали, щоб мешканці перебували в укриттях до відбою тривоги, а також закликали дотримуватися інформаційної тиші.
Своєю чергою в Київській міський військовій адміністрації уточнили, що вибухи пролунали в передмісті Києва внаслідок роботи сил ППО.
Наразі в Україні оголошено повітряну тривогу, небезпека триває вже півтори години.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!