Повторные взрывы в Киевской области ночью 31 июля – чем атакует враг

Повторные взрывы в Киевской области — куда пытается ударить Россия
Взрывы в Киевской области сейчас 31 июля прозвучали в регионе повторно – украинские защитники сбивают ударные беспилотники. Ранее о взрывах в Киевской области сообщали около 23:00 30 июля. В настоящее время происходит атака ударных беспилотников, из-за чего объявили воздушную тревогу в ряде областей.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.
Повторные взрывы в Киевской области 31 июля
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям" , - отметили в администрации.
В то же время, в ведомстве добавили, чтобы жители находились в укрытиях к отбою тревоги, а также призвали соблюдать информационную тишину.
В свою очередь в Киевской городской военной администрации уточнили, что взрывы прогремели в пригороде Киева в результате работы сил ПВО.
Сейчас в Украине объявлена воздушная тревога, опасность длится уже полтора часа.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!