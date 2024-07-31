Повторные взрывы в Киевской области ночью 31 июля – чем атакует враг

Пожар после взрыва ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Киевской области сейчас 31 июля прозвучали в регионе повторно – украинские защитники сбивают ударные беспилотники. Ранее о взрывах в Киевской области сообщали около 23:00 30 июля. В настоящее время происходит атака ударных беспилотников, из-за чего объявили воздушную тревогу в ряде областей.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям" , - отметили в администрации.

В то же время, в ведомстве добавили, чтобы жители находились в укрытиях к отбою тревоги, а также призвали соблюдать информационную тишину.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Киевская областная военная администрация"

В свою очередь в Киевской городской военной администрации уточнили, что взрывы прогремели в пригороде Киева в результате работы сил ПВО.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "КМВА (Киевская городская военная администрация)"

Сейчас в Украине объявлена воздушная тревога, опасность длится уже полтора часа.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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