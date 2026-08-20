Повторний удар по Голосіївському району: є загиблий, погіршилось повітря

Гасіння пожежі у Голосіївському районі після повторної атаки. Фото: ДСНС

Олександр Шорохов Редактор

Внаслідок падіння уламків російського безпілотника у Голосіївському районі Києва виникла пожежа ще в одному місці — на території нежитлової забудови. Під час ліквідації вогню та розбору конструкцій рятувальники виявили тіло одного загиблого. Крім того, через сильне задимлення у цій частині міста зафіксували різке погіршення стану атмосферного повітря.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву київського міського голови Віталія Кличка.

Повторна атака на Голосіївський район

На території нежитлової забудови після падіння уламків російського безпілотника виникла пожежа. Екстрені служби спочатку виявили одного пораненого, пізніше стало відомо, що на території нежитлової забудови в Голосіївському районі виявили одного загиблого.

Допис Віталія Кличка. Фото: скріншот

"Один загиблий на території нежитлової забудови в Голосіївському районі, де гасять пожежу, що сталася внаслідок ворожої атаки", — написав Віталій Кличко.

Через сильне задимлення зафіксовано різке погіршення стану атмосферного повітря. Місцевих мешканців закликають зачинити вікна та обмежити тривале перебування на вулиці через високу концентрацію продуктів горіння та чадного газу.

Зростання кількості жертв у Києві

Під час розбору завалів кількість загиблих у Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки зросла до 11. Про це повідомив очільник Солом'янської РДА Сергій Мовенко.

Таким чином, загальна кількість жертв у Києві внаслідок сьогоднішніх атак досягла 17 людей.

Як раніше писали Новини.LIVE, 20 серпня росіяни вперше ударили по Голосіївському району Києва. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у бізнес-центрі, під час роботи на місці події рятувальники виявили тіло однієї загиблої людини. Також відомо про двох травмованих.

Загалом атака на Київ в ніч проти 20 серпня стала одною із найбільш масштабних за останній час. Російські війська застосували ракети різних типів, а також 168 безпілотників.