Атака РФ на Київ: пошкоджена ТЕЦ та бізнес-центр, є загиблий

Ліквідація наслідків атаки РФ по Києву. Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

У Києві російська атака спричинила пожежу в Голосіївському районі, де загинула одна людина та двоє постраждали. Також російський удар пошкодив об’єкт критичної інфраструктури, через що перебої з гарячою водою можуть виникнути у Деснянському та частині Дніпровського районів столиці.

Про це повідомили у Київській міський військовій адміністрації, мер Києва Володимир Кличко та Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов, передає Новини.LIVE.

У Голосіївському районі Києва працюють екстренні служби

За інформацією КМВА, виникло загоряння бізнес центру внаслідок ворожого удару. Після отримання інформації на місце пожежі направили відповідні служби.

За попередньою інформацією, відомо про двох травмованих. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу, їхній стан наразі уточнюється. Крім того, під час роботи на місці події рятувальники виявили тіло однієї загиблої людини. Наразі фахівці продовжують ліквідовувати наслідки атаки та обстежувати територію. Інформація щодо масштабів пошкоджень і кількості постраждалих може уточнюватися.

Допис КМВА. Скріншот: Telegram

У Києві атакувати об'єкт критичної інфраструктури

Окремо мер Києва Віталій Кличко повідомив, що вдень 20 серпня російські війська вперше за останні кілька місяців цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури столиці.

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"Фактично вперше за кілька останніх місяців був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури", — заявив Кличко.

За його словами, через пошкодження інфраструктури перебої з гарячою водою можуть виникнути у мешканців Деснянського та частини Дніпровського районів. Фахівці вже працюють над відновленням пошкодженого об'єкта.

Допис мера Києва Віталія Кличка. Скріншот: Telegram

Водночас голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив про падіння уламків безпілотника на територію нежитлової забудови. За його словами, після цього виникло загоряння, а екстрені служби вирушили на місце.

Також повідомлялося про атаку на ТЕЦ. Наразі фахівці встановлюють усі наслідки ворожого удару та працюють над їх ліквідацією.

Допис голови Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова. Скріншот: Telegram

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що у низці населених пунктів Київської області 20 серпня зафіксували істотне погіршення якості повітря через масштабні пожежі, що виникли вночі. Фахівці зафіксували підвищений рівень продуктів горіння в атмосфері та закликали жителів без нагальної потреби не виходити на вулицю й тримати вікна зачиненими.

Новини.LIVE інформували, що президент назвав російську атаку на Київ у ніч проти 20 серпня однією з наймасштабніших і найцинічніших. За словами Володимира Зеленського, під час удару РФ використала різні типи ракет і 168 ударних безпілотників.