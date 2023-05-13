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Пожежа на території Олександрівської лікарні у Києві

13 травня 2023 00:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пожежа на території Олександрівської лікарні у Києві
Пожежа на території Олександрівської лікарні у Києві
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

​У Києві на території Олександрівської лікарні сталося займання. Перед цим було чути вибух. Хоча про повітряну тривогу не повідомлялося. 

Місцеві мешканці повідомляють, що вибухнула карета швидкої допомоги.
 

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На місце трагедії вже вирушили правоохоронці. Чи є постраждалі, поки не повідомляється.

Нагадаємо, у Москві сталася пожежа на машинобудівному заводі імені Чернишова. Саме на цьому підприємстві випускають авіаційні двигуни, зокрема, для бойових літаків МіГ.

 

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